F1 GP Singapore 2022 | Russell cambia power unit | partirà dalla pit lane

Leggi su sportface

(Di domenica 2 ottobre 2022) Georgepitnel Gran Premio didi F1 a Marina Bay. Il pilota britannico, infatti, ha sostituito lae il cambio, fuori dai tre consentiti, lo porta in penalità. Al supo posto in sesta fila troviamo Lance Stroll e Mick Schumacher. Mercedes quindi che dovrà fare affidamento soltanto su Hamilton per la ricerca del podio, visto che da queste parti i sorpassi e le rimonte non sono facili. SportFace.