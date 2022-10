**Calcio: Bruno Giordano, 'polemiche curva Maestrelli? Sciocche, ci andava anche la Lazio'** (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Ho tanti amici che mi stanno mandando tante foto dallo stadio, questo bel bandierone al centro della curva è una cosa bellissima: il tifoso laziale ha una grande memoria e una grande riconoscenza per le persone che hanno dato tanto alla Lazio". Così all'Adnkronos Bruno Giordano, dirigente sportivo ed ex calciatore con il maggior numero di reti realizzate nelle coppe nazionali con la maglia della Lazio, commenta la decisione della società biancoceleste di intitolare la curva Sud all'allenatore dello scudetto laziale del '74 Tommaso Maestrelli. E sul tam tam fra le due tifoserie, romanista e laziale, scatenatosi in seguito alla decisione della Lazio, inaugurata oggi con il fischio di inizio di Lazio-Spezia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Ho tanti amici che mi stanno mandando tante foto dallo stadio, questo bel bandierone al centro dellaè una cosa bellissima: il tifoso laziale ha una grande memoria e una grande riconoscenza per le persone che hanno dato tanto alla". Così all'Adnkronos, dirigente sportivo ed ex calciatore con il maggior numero di reti realizzate nelle coppe nazionali con la maglia della, commenta la decisione della società biancoceleste di intitolare laSud all'allenatore dello scudetto laziale del '74 Tommaso. E sul tam tam fra le due tifoserie, romanista e laziale, scatenatosi in seguito alla decisione della, inaugurata oggi con il fischio di inizio di-Spezia, ...

