Allegri via? I tifosi hanno scelto il sostituto, roba da non crederci (Di domenica 2 ottobre 2022) Non è una situazione semplice quella che sta vivendo Allegri; nel frattempo i tifosi sembrano aver scelto il sostituto. Il ritorno alla Juventus, fino a questo momento, non si può certamente definire fortunato; Allegri sta faticando e non poco a riportare i bianconeri nelle posizioni nobili della classifica. Dopo il quarto posto dello scorso anno, la stagione attuale è partita con il freno a meno tirato; meno sette dalla vetta della classifica e una situazione ai limiti dell’irreparabile in Champions League dove il rischio di uscire, decisamente anzitempo, dalla massima competizione europea è decisamente alto. Non bisogna nascondersi dietro un dito: ad una buona parte della tifoseria bianconera farebbe piacere un cambio di guida tecnica. AnsafotoNell’ultima giornata di campionato, che ha visto la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 2 ottobre 2022) Non è una situazione semplice quella che sta vivendo; nel frattempo isembrano averil. Il ritorno alla Juventus, fino a questo momento, non si può certamente definire fortunato;sta faticando e non poco a riportare i bianconeri nelle posizioni nobili della classifica. Dopo il quarto posto dello scorso anno, la stagione attuale è partita con il freno a meno tirato; meno sette dalla vetta della classifica e una situazione ai limiti dell’irreparabile in Champions League dove il rischio di uscire, decisamente anzitempo, dalla massima competizione europea è decisamente alto. Non bisogna nascondersi dietro un dito: ad una buona parte della tifoseria bianconera farebbe piacere un cambio di guida tecnica. AnsafotoNell’ultima giornata di campionato, che ha visto la ...

