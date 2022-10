Treviso | ruba tre auto e durante la fuga uccide un ciclista | fermato dai carabinieri un 19enne

(Di sabato 1 ottobre 2022) Primatre, poi, mentre fugge, causa numerosi incidenti, urtando anche una pattuglia dei, facendola ribaltare. Infine, con l’ultima vetturata, travolge eun. È stato arrestato questa mattina, sabato 1 ottobre, un giovane di 19 anni in evidente stato di alterazione: è considerato il responsabile del caos che si è scatenato nel Trevigiano. Dopo il furto dell’ultima vettura, ilsi è diretto verso San Zenone degli Ezzelini, dove ha investito e ucciso un uomo di 67 anni che viaggiava in bicicletta. Dopo l’impatto, il giovane ha cercato di fuggire, ma è statodai militari. Ildi Riese Pio X,, ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e ...

chiccaditarant1 : RT @TgrRai: Ruba tre auto, investe e fa ribaltare una gazzella dei #carabinieri e uccide un ciclista. Il rapinatore è un 19enne di Riese Pi… - infoitinterno : Treviso, ruba delle auto, nella fuga causa un incidente e uccide un ciclista - infoitinterno : Treviso, ruba auto e uccide ciclista mentre scappa - RaiNews : I tragici episodi sono accaduti stamattina in alcune località della provincia di Treviso #piratadellastrada… - tusciaweb : Ruba due auto, poi nella fuga investe e uccide un ciclista e fa ribaltare una macchina dei carabinieri Treviso -… -

tre automobili poi fugge causando alcuni incidenti e infine travolge e uccide un ciclista. Gli episodi, su cui stanno indagando i Carabinieri, si sono succeduti stamani in alcune ...Arrestato un 43enne, guidava ubriaco Terrore nel trevigiano, morto un 67enne Gli episodi, su cui stanno indagando i militari, si sono succeduti stamani in alcune località della provincia di. ...Il rapinatore e pirata della strada era in stato di alterazione per motivi ancora da accertare. Nella folle corsa con una delle automobili ha urtato diverse vetture tra cui anche una pattuglia del Car ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...