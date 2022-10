Traffico Roma del 01-10-2022 ore 12:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila in coda tra Portonaccio e la tangenziale est e poi file per lavori tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni mentre un incidente segnalato sul grande raccordo anulare confine tra Laurentina e la 20 e code per lavori sulla Pontina da via di Vallerano a via di Decima verso Pomezia Roma attenzione Peroni c’è in via delle Fornaci all’altezza di via della Stazione di San Pietro possibili ripercussioni al Traffico sulle Sotto via del Lungotevere in Sassia per un allagamento dovuto ad una perdita chiusa la rampa in direzione di via Gregorio VII un corteo in svolgimento delle 10 con partenza da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza della Madonna di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul tratto Urbano della A24L’Aquila in coda tra Portonaccio e la tangenziale est e poi file per lavori tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni mentre un incidente segnalato sul grande raccordo anulare confine tra Laurentina e la 20 e code per lavori sulla Pontina da via di Vallerano a via di Decima verso Pomeziaattenzione Peroni c’è in via delle Fornaci all’altezza di via della Stazione di San Pietro possibili ripercussioni alsulle Sotto via del Lungotevere in Sassia per un allagamento dovuto ad una perdita chiusa la rampa in direzione di via Gregorio VII un corteo in svolgimento delle 10 con partenza da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza della Madonna di ...

