Tottenham, Conte vuole questo giocatore (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Tottenham di Antonio Conte è interessato a James Maddison del Leicester. Il centrocampista, secondo la stampa inglese, sarebbe entusiasta... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Ildi Antonioè interessato a James Maddison del Leicester. Il centrocampista, secondo la stampa inglese, sarebbe entusiasta...

MarcoGuidi13 : Domani sulla @Gazzetta_it in edicola mia intervista a #Kulusevski. Spoiler: piacerà molto a #Conte, meno ai tifosi della #Juve #Tottenham - forumJuventus : Kulusevski: 'Alla Juve non funzionava nulla. Al Tottenham si lavora molto di più. Da Allegri a Conte? È cambiato il… - bauzian : @roserra757 @mauro_pek @Inter Io non sto dietro alla leggenda di Conte che 'appende' i giocatori. Perdonami. Ho vis… - sfarnes68 : @sportmediaset Se perdi, in Italia le buone prestazioni contano come le brutte, conta solo il risultato. Oggi ho vi… - gxallavichx : Nel mentre nel Tottenham Twitter ci sono persone che vogliono esonerare conte (!) Per riprendere Pochettino (!) -