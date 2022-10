“Sono addolorata, ho saputo ora…” Benedetta Parodi ricorda il suo amico scomparso (Di sabato 1 ottobre 2022) Bruno Arena ci ha lasciati lo scorso 28 settembre, dopo alcune gravi conseguenze dovute a un aneurisma avuto qualche anno fa. Anche la collega Benedetta Parodi, spesso oggetto delle sue Parodie in coppia con Max Cavallari, ha voluto ricordare l’amico improvvisamente scomparso sui propri social. Ecco cosa ha condiviso la showgirl. La scomparsa di Bruno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 1 ottobre 2022) Bruno Arena ci ha lasciati lo scorso 28 settembre, dopo alcune gravi conseguenze dovute a un aneurisma avuto qualche anno fa. Anche la collega, spesso oggetto delle suee in coppia con Max Cavallari, ha volutore l’improvvisamentesui propri social. Ecco cosa ha condiviso la showgirl. La scomparsa di Bruno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

