Serie C 2022/2023, Foggia ko tra espulsioni e rigore fallito: il Taranto si impone 1-0 allo Iacovone (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Taranto supera 1-0 il Foggia nel match dello Iacovone valevole per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, grazie ad un calcio di rigore realizzato da Saveriano Infantino nel primo tempo. In virtù di questo risultato i rossoblù salgono al quattordicesimo posto con sei punti, mentre i rossoneri restano terz’ultimi a quota quattro. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa hanno un buon approccio alla gara, tanto da costruire subito due buone occasioni con Tommasini e Labriola. I rossoneri, invece, rispondono con Schenetti e D’Ursi, che sono i due giocatori più attivi sul fronte offensivo. Al 22? Eziolino Capuano è costretto a effettuare la prima sostituzione della partita, mandando in campo Infantino al posto dell’infortunato Tommasini. ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilsupera 1-0 ilnel match dellovalevole per la sesta giornata del girone C del campionato di, grazie ad un calcio direalizzato da Saveriano Infantino nel primo tempo. In virtù di questo risultato i rossoblù salgono al quattordicesimo posto con sei punti, mentre i rossoneri restano terz’ultimi a quota quattro. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa hanno un buon approccio alla gara, tanto da costruire subito due buone occasioni con Tommasini e Labriola. I rossoneri, invece, rispondono con Schenetti e D’Ursi, che sono i due giocatori più attivi sul fronte offensivo. Al 22? Eziolino Capuano è costretto a effettuare la prima sostituzione della partita, mandando in campo Infantino al posto dell’infortunato Tommasini. ...

