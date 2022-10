Se hai 1 litro di latte, ti mostro come preparare questa meraviglia | Tutti vogliono la ricetta | Solo 140 Kcal! (Di sabato 1 ottobre 2022) Per chi ama i sapori semplici ma allo stesso tempo super golosi in questa pagina troverà il dolce giusto da realizzare nella propria cucina. La ricetta, qui sotto, è quella della torta cremosa al latte fatta con una base di pan di spagna e farcita con una crema deliziosa. Sarà perfetta da servire ad adulti e a bambini durante qualunque momento della giornata. Prepararla sarà facilissimo potremo mangiarla accanto ad una tazza di tè, di caffè oppure ad una tazza di un buon caffelatte. Lascio qui come preparare una torta da dividere in 12 fette da 140 calorie l’una. Torta cremosa al latte: ingredienti. Per preparare la crema dobbiamo usare: 150 gr di preparato di budino alla vaniglia 2 cucchiai di dolcificante stevia + 3 cucchiai di dolcificante ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 1 ottobre 2022) Per chi ama i sapori semplici ma allo stesso tempo super golosi inpagina troverà il dolce giusto da realizzare nella propria cucina. La, qui sotto, è quella della torta cremosa alfatta con una base di pan di spagna e farcita con una crema deliziosa. Sarà perfetta da servire ad adulti e a bambini durante qualunque momento della giornata. Prepararla sarà facilissimo potremo mangiarla accanto ad una tazza di tè, di caffè oppure ad una tazza di un buon caffe. Lascio quiuna torta da dividere in 12 fette da 140 calorie l’una. Torta cremosa al: ingredienti. Perla crema dobbiamo usare: 150 gr di preparato di budino alla vaniglia 2 cucchiai di dolcificante stevia + 3 cucchiai di dolcificante ...

francoricami : @Moonlightshad1 Ma tu sei fuori. Hai idea del potere d'acquisto della GDO rispetto a quello del 'negozietto'? Cioè… - Davidesmiled : @matteosalvinimi Per favore svegliate salvini con Un litro di caffè ?? e doccia fredda. Hai capito o no che ora dev… - CervinoPietro : @vecchiotrombone ecco! mi hai contagiato! anche questa sera un litro di camomilla(se basta) per dormire. - frnkzpp1 : @mr_meco parlava a se' stesso non lo hai capito (e a voi comunisti .. cmq a quanto mi dai le tue lacrime di comunista al litro ? ) - sciopaaa : @andreamerolaa @83221n4ndr34 @Sporty77001129 Se hai tempo per fare un salto a Milano domani faccio il compleanno co… -