Salernitana, con il Sassuolo per ritrovare il sorriso (Di sabato 1 ottobre 2022) di Marco De Martino SALERNO – Si torna in campo, dopo la settimana azzurra tutta dedicata al sogno realizzato da Pako Mazzocchi, e la Salernitana lo fa al Mapei Stadium al cospetto di un Sassuolo che non è quello dei tempi d'oro ma che resta un banco di prova probante per tutti, inclusi i granata. La sosta e le due settimane trascorse a lavorare hanno permesso di metabolizzare la cocente sconfitta casalinga con il Lecce, finora l'unico vero incidente di percorso di questa stagione. Ora però servirà mettere in pratica gli insegnamenti tratti dalla lezione subita a domicilio dai salentini e quello di questo pomeriggio a Reggio Emilia sarà un esame importante per comprendere i margini di miglioramento e le reali ambizioni della Salernitana. Contro un Sassuolo privo degli elementi più pericolosi della rosa, ovvero capitan ...

