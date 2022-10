Roma, violentata in strada una donna di 40 anni: aggredita in un parcheggio a Garbatella (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri sera, poco prima della mezzanotte, una donna sulla quarantina è stata vittima di violenza sessuale a Roma, nel quartiere della Garbatella. La donna stava trascorrendo una serata con alcuni amici in un ristorante della zona, quando si è allontanata per andare a prendere qualcosa in auto. Aperto lo sportello della propria vettura, si è trovata alle spalle un uomo che l’ha spinta nell’abitacolo per poi aggredirla e violentarla. Non è chiaro se l’uomo sia fuggito perché ha visto accorrere alcune persone attirate dalle urla della donna, come riporta Ansa, o se si fosse già allontanato quando la vittima è stata soccorsa tra gli altri da un’amica che, non vedendola tornare, era andata a controllare che fosse tutto a posto. La donna è stata trovata in lacrime a due passi dal luogo ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri sera, poco prima della mezzanotte, unasulla quarantina è stata vittima di violenza sessuale a, nel quartiere della. Lastava trascorrendo una serata con alcuni amici in un ristorante della zona, quando si è allontanata per andare a prendere qualcosa in auto. Aperto lo sportello della propria vettura, si è trovata alle spalle un uomo che l’ha spinta nell’abitacolo per poi aggredirla e violentarla. Non è chiaro se l’uomo sia fuggito perché ha visto accorrere alcune persone attirate dalle urla della, come riporta Ansa, o se si fosse già allontanato quando la vittima è stata soccorsa tra gli altri da un’amica che, non vedendola tornare, era andata a controllare che fosse tutto a posto. Laè stata trovata in lacrime a due passi dal luogo ...

