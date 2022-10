Roma | 40enne aggredita e violentata alla Garbatella

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo aver passato una serata con degli amici, si è direttamacchina ma è statada un uomo che l’ha spintonata nell’auto per violentarla. La vittima è una donna di circa 40 anni e il fatto è accaduto, la notte scorsa, ma anche grazie ad alcune persone arrivate sul posto, l’uomo si è visto scoperto ed è scappato. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Colombo e la scientifica per i rilievi. Sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona e la polizia sta raccogliendo testimonianze. L'articolo proviene da Italia Sera.

