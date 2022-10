Probabili formazioni Inter-Barcellona | gironi Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi, match valido per la terza giornata della fase adi. I nerazzurri vogliono ottenere un risultato importante contro i blaugrana per sperare nella qualificazione agli ottavi, lo fanno con la squadra delle grandi occasioni, ma probabilmente senza Lukaku che è ancora ai box per un infortunio che sembrava meno grave. In avanti allora ecco Dzeko con Lautaro. Appuntamento martedì 3 ottobre alle ore 21. QUI– Inzaghi ha un dubbio: Gosens o Dimarco? In porta Onana favorito su Handanovic, Acerbi cerca una maglia e De Vrij rischia. QUI– Tante le assenze per Xavi, che davanti però non rinuncerà certo allo spauracchio ...