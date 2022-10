Preti e suore che giocano da dio (Di sabato 1 ottobre 2022) Don Marco gioca a basket, suor Daniela palleggia come Maradona, suor Annika colpisce di tacco come Ibra, fra Claudio va in canoa, fra Iulian gioca a golf, don Daniele fa sci nautico, don Matteo è cintura nera di judo. Potremmo andare avanti cosi, riempiendo tutte queste righe. Perché di Preti, frati, suore che fanno sport è piena l’Italia. Stefano Guindani ne ha fotografati una quarantina, li ha messi in un libro (Sagep Editori) e esposti alla rinnovata Leica Gallery di Milano. La serie si chiama “Mens sana in corpore sano” e ci fa tornare indietro nel tempo, quando dietro a un pallone correva padre Brown nella versione di Renato Rascel o più recentemente quando Nanni Moretti fa giocare a pallavolo i cardinali riuniti in conclave. Guindani è abituato a fotografare la moda, a riprendere celebrità, a proporre auto da sogno collocate in un’Italia da ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Don Marco gioca a basket, suor Daniela palleggia come Maradona, suor Annika colpisce di tacco come Ibra, fra Claudio va in canoa, fra Iulian gioca a golf, don Daniele fa sci nautico, don Matteo è cintura nera di judo. Potremmo andare avanti cosi, riempiendo tutte queste righe. Perché di, frati,che fanno sport è piena l’Italia. Stefano Guindani ne ha fotografati una quarantina, li ha messi in un libro (Sagep Editori) e esposti alla rinnovata Leica Gallery di Milano. La serie si chiama “Mens sana in corpore sano” e ci fa tornare indietro nel tempo, quando dietro a un pallone correva padre Brown nella versione di Renato Rascel o più recentemente quando Nanni Moretti fa giocare a pallavolo i cardinali riuniti in conclave. Guindani è abituato a fotografare la moda, a riprendere celebrità, a proporre auto da sogno collocate in un’Italia da ...

