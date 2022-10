Moto3 GP Thailandia 2022, risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza, pole Foggia, Migno solo 14° (Di sabato 1 ottobre 2022) I risultati e la classifica delle qualifiche con la griglia di partenza del GP di Thailandia, valido per il mondiale di Moto3. A prendere la pole position è Dennis Foggia, che brilla sul circuito di Buriram e si garantisce la possibilità di partire davanti a tutti in gara. In prima fila con lui anche Masia e Sasaki. Stefano Nepa apre la seconda fila, che vede presenti anche Moreira e Holgado. Settimo Rossi, mentre è solo 14° Andrea Migno. Qualifica complicata anche per gli spagnoli Munoz e Garcia. Ecco quindi la griglia integrale in vista della gara di domani. PRIMA FILA 1. Foggia 2. Masia 3. Sasaki SECONDA FILA 4. Nepa 5. Moreira 6. Holgado TERZA FILA 7. Rossi 8. ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ie ladellecon ladidel GP di, valido per il mondiale di. A prendere laposition è Dennis, che brilla sul circuito di Buriram e si garantisce la possibilità di partire davanti a tutti in gara. In prima fila con lui anche Masia e Sasaki. Stefano Nepa apre la seconda fila, che vede presenti anche Moreira e Holgado. Settimo Rossi, mentre è14° Andrea. Qualifica complicata anche per gli spagnoli Munoz e Garcia. Ecco quindi laintegrale in vista della gara di domani. PRIMA FILA 1.2. Masia 3. Sasaki SECONDA FILA 4. Nepa 5. Moreira 6. Holgado TERZA FILA 7. Rossi 8. ...

