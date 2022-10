Lo smartphone può esplodere! Quando accade e come evitarlo (Di sabato 1 ottobre 2022) Avvenimenti improvvisi e molto pericolosi: alcuni tipi di smartphone sono ancora a rischio esplosione, un problema per i vari consumatori Oggi giorno ognuno di noi possiede uno smartphone. Ovvero un tipo di telefono cellulare di ultima generazione, capace di compiere numerosissime attività, sia in modalità online che offline. Gli smartphone odierni hanno funzionalità sempre innovative L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Avvenimenti improvvisi e molto pericolosi: alcuni tipi disono ancora a rischio esplosione, un problema per i vari consumatori Oggi giorno ognuno di noi possiede uno. Ovvero un tipo di telefono cellulare di ultima generazione, capace di compiere numerosissime attività, sia in modalità online che offline. Gliodierni hanno funzionalità sempre innovative L'articolo proviene da Inews24.it.

CGalezzi : RT @EffeScudata: @Pres_Casellati @GiorgiaMeloni Lei non può immaginare il fastidio che ha dato lei a me nel vederla distratta dal suo smart… - RedStar000 : RT @EffeScudata: @Pres_Casellati @GiorgiaMeloni Lei non può immaginare il fastidio che ha dato lei a me nel vederla distratta dal suo smart… - Medical_Mei : L’uso eccessivo dello smartphone può aumentare il rischio di #PubertàPrecoce @Corriere_Salute | #ECM - CheGuevaraRoma : RT @OssRepressione: Ovunque tu sia, se hai con te uno smartphone acceso il tuo operatore telefonico può sempre sapere dove ti trovi. Quest… - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Ovunque tu sia, se hai con te uno smartphone acceso il tuo operatore telefonico può sempre sapere dove ti trovi. Quest… -