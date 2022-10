Klopp: «Non capisco le critiche ad Alexander-Arnold. Non si è mai visto un terzino come lui» (Di sabato 1 ottobre 2022) Jürgen Klopp ha difeso con fermezza Trent Alexander-Arnold in conferenza stampa. Il difensore del Liverpool è stato oggetto di grandi critiche per le sue prestazioni in Nazionale. Il Guardian, qualche giorno fa, analizzava la sua sempre più probabile esclusione dalle convocazioni di Southgate per il Mondiale del Qatar. Klopp ha rifiutato di essere coinvolto nella disputa. Ha ammesso che il suo terzino destro deve migliorare, come tutto il Liverpool. Ma ha aggiunto di essere convinto che Alexander-Arnold sia stato giudicato ingiustamente su quell’aspetto del suo gioco visto che il suo contributo complessivo è unico. Si è detto sconcertato dalle critiche al giocatore. “Quando facciamo una pressione ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Jürgenha difeso con fermezza Trentin conferenza stampa. Il difensore del Liverpool è stato oggetto di grandiper le sue prestazioni in Nazionale. Il Guardian, qualche giorno fa, analizzava la sua sempre più probabile esclusione dalle convocazioni di Southgate per il Mondiale del Qatar.ha rifiutato di essere coinvolto nella disputa. Ha ammesso che il suodestro deve migliorare,tutto il Liverpool. Ma ha aggiunto di essere convinto chesia stato giudicato ingiustamente su quell’aspetto del suo giocoche il suo contributo complessivo è unico. Si è detto sconcertato dalleal giocatore. “Quando facciamo una pressione ...

napolista : Klopp: «Non capisco le critiche ad Alexander-Arnold. Non si è mai visto un terzino come lui» In conferenza: «È un… - grafuio : RT @deliux9: Un fantastico Klopp risponde al solito giornalista che afferma che TAA non difende. Lo fa con grande puntualità spiegando come… - fyoobas : RT @deliux9: Un fantastico Klopp risponde al solito giornalista che afferma che TAA non difende. Lo fa con grande puntualità spiegando come… - enzlorenz3 : @deliux9 E non è che io fossi il master della difesa, ma se so che uno può creare in avanti mi metto a coprire anch… - deliux9 : Un fantastico Klopp risponde al solito giornalista che afferma che TAA non difende. Lo fa con grande puntualità spi… -