Kabul, le donne in piazza dopo l'attentato in una scuola: «Basta genocidio» – Il video (Di sabato 1 ottobre 2022) Decine di donne della minoranza hazara – un'etnia sciita storicamente perseguitata e oppressa dai Talebani e dall'Isis, vittima di alcuni degli attacchi più brutali della storia recente dell'Afghanistan -, sono scese in strada a Kabul per protestare all'indomani dell'attentato suicida contro una scuola in cui sono rimaste uccise almeno 35 persone e 40 sono state ferite, perlopiù giovani donne hazare. Circa 50 donne hanno manifestato, gridando «stop al genocidio degli hazara, non è un crimine essere sciiti» e marciando davanti all'ospedale di Dash-e-Barchi, dove sono ricoverate molte delle persone rimaste ferite durante l'attentato. La stessa scuola, dove centinaia di alunni stavano facendo i test di preparazione per gli esami di ...

TizianaFerrario : le donne afghane con coraggio manifestano a Kabul davanti ambasciata #Iran in segno di solidarietà con le ragazze i… - emergency_ong : ?? #Afghanistan Attacco suicida in un centro formativo a #Kabul, 22 vittime ricevute nel nostro ospedale, per la mag… - lauraboldrini : Condanna per l’attentato dell’Isis a #Kabul costato la vita a decine di studentesse e studenti. Il terrorismo isl… - ZicaEliana : RT @emergency_ong: ?? #Afghanistan Attacco suicida in un centro formativo a #Kabul, 22 vittime ricevute nel nostro ospedale, per la maggior… - gianni_rso : RT @nonsonpago1: “#Attentato suicida in una scuola a #Kabul: almeno #19vittime, quasi tutte #studentesse” “La #SCUOLA e le #DONNE, nostri… -