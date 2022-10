Inter - Roma, le probabili formazioni di Inzaghi e Mourinho (Di sabato 1 ottobre 2022) Nell'anticipo delle 18 dell'8ª giornata di Serie A, Inter e Roma si sfidano a San Siro. Entrambi reduci da una sconfitta, Inzaghi e Mourinho cercano ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) Nell'anticipo delle 18 dell'8ª giornata di Serie A,si sfidano a San Siro. Entrambi reduci da una sconfitta,cercano ...

DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - GoalItalia : Sliding doors e sorprese d'estate: dall'accordo al dietro front in poche settimane ?? Inter-Roma sarà anche la part… - NumeroDiez_10 : Le parole di Gianluca #Petrachi su #Dybala ai microfoni di @Romanews24. ??? ?? 'Dybala avrebbe fatto comodo a tante… - Teomosconi : Sono in pullman e mi annoio. Inter-Roma 1-1 Empoli-Milan 1-3 Pareri? #seriea #football #inter #Roma #interroma #empoli #milan #EmpoliMilan -