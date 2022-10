Il villaggio dei dannati, l'incubo alieno secondo Carpenter (Di sabato 1 ottobre 2022) IL villaggio DEI dannati Mediaset ore 21.15 Con Christopher Reeve, Kirstie Alley e Linda Koslowski. Regia di John Carpenter . Produzione USA 1995. Durata . 1 ora e 38 minutiLA TRAMA In una qualsiasi città di provincia nove donne cadute tutte in un misterioso torpore si ritrovano nove mesi dopo tutte incinte. Nascono e crescono nel villaggio nove bambini, tutti intelligentissimi, tutti misteriosamente legati tra loro. Un medico del posto si fa l'idea che siano figli di aliens. Dilemma: distruggerli (perchè è evidente che non vengono in pace) oppure utilizzarli per i loro straordinari poteri?PERCHE' VEDERLO perchè colla pregiata firma di John Carpenter, il racconto è certamente suggestivo e inquietante. Soffre certo l'handicap di arrivare in un periodo, gli anni 90, in cui gli aliens erano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) ILDEIMediaset ore 21.15 Con Christopher Reeve, Kirstie Alley e Linda Koslowski. Regia di John. Produzione USA 1995. Durata . 1 ora e 38 minutiLA TRAMA In una qualsiasi città di provincia nove donne cadute tutte in un misterioso torpore si ritrovano nove mesi dopo tutte incinte. Nascono e crescono nelnove bambini, tutti intelligentissimi, tutti misteriosamente legati tra loro. Un medico del posto si fa l'idea che siano figli di aliens. Dilemma: distruggerli (perchè è evidente che non vengono in pace) oppure utilizzarli per i loro straordinari poteri?PERCHE' VEDERLO perchè colla pregiata firma di John, il racconto è certamente suggestivo e inquietante. Soffre certo l'handicap di arrivare in un periodo, gli anni 90, in cui gli aliens erano ...

