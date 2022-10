Il giro del mondo in una tazzina

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sorseggiando una tazza di caffè è possibile, tra aromi e sentori, viaggiare in luoghi lontani ed esotici. Per questo, in occasione dell’International Coffee Day che si celebra oggi il 1 ottobre, Volagratis.com festeggia una tra le bevande più bevute alstilando un itinerario alla scoperta delle mete considerate di particolare interesse per la storia e la cultura del caffè. Da Venezia e Napoli fino all’Etiopia, passando per la Svezia e il Vietnam, ecco quindi 10 luoghi selezionati da Volagratis.com che hanno visto girare attorno ai pregiati chicchi storia, arte e leggende. Venezia La città lagunare fu la prima, in Italia, ad assaggiare il caffè, o almeno così pare. Secondo una teoria, infatti, fu il bailo Francesco Morosini, di stanza a Costantinopoli, a portare per primo il caffè in Laguna nel 1585. Nel 1683, in Piazza San Marco, nacque poi la più antica Bottega ...