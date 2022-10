(Di sabato 1 ottobre 2022) Incontro ad Arcore, il Cav spinge per Tajani: «Ti garantirebbe per le relazioni in Europa». Tra i primi atti da premier, la leader di Fratelli d’Italia potrebbe andare a Kiev

Si era preparata all'incontro leggendo l'intervista de La Stampa in cuiieri ha precisato quali siano gli elementi utili per una buona convivenza. Due, su tutti. Il fondatore di Fi ...E non solo perché, per lustri, Berlino ha utilizzato ifissati dal patto di stabilità di ... Se la sinistra italiana fosse onesta intellettualmente non accuserebbe Salvini edi ... I paletti di Berlusconi sugli Esteri: “Cara Giorgia, serve un politico” Il vertice con Silvio Berlusconi è terminato tra la diffidenza reciproca, nonostante le dichiarazioni incentrata sull’unità di intenti, e la leader di Fratelli d’Italia cerca l’asse con Tajani. La Leg ...Si è tenuto questa mattina un incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Nel corso del colloquio, che come fanno sapere in una nota congiunta Fratelli d’Italia e Forza Italia ...