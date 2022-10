I Maneskin in versione Beastars in una creazione di Paru Itagaki, ecco il video (Di sabato 1 ottobre 2022) Paru Itagaki ha immaginato i Maneskin in versione Beastars, ecco il video condiviso dalla band sui social media. I Maneskin sono stati ritratti in versione Beastars grazie a Paru Itagaki, come dimostra un video condiviso dalla band. Nel filmato si vede l'artista mentre indossa una testa da gallina e incontra la band mostrando l'opera che ha creato. Il manga Beastars si è concluso nel 2020 e ha dato vita a un anime con al centro i personaggi che uniscono caratteristiche animali e umane. Nella storia il lupo Legoshi forma un inaspettato rapporto con il coniglio Haru e cerca di scoprire chi, tra i suoi compagni di classe, è colpevole di alcuni attacchi a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 ottobre 2022)ha immaginato iinilcondiviso dalla band sui social media. Isono stati ritratti ingrazie a, come dimostra uncondiviso dalla band. Nel filmato si vede l'artista mentre indossa una testa da gallina e incontra la band mostrando l'opera che ha creato. Il mangasi è concluso nel 2020 e ha dato vita a un anime con al centro i personaggi che uniscono caratteristiche animali e umane. Nella storia il lupo Legoshi forma un inaspettato rapporto con il coniglio Haru e cerca di scoprire chi, tra i suoi compagni di classe, è colpevole di alcuni attacchi a ...

