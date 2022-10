**Governo: tempi stretti per nuova squadra, Meloni insidia record Berlusconi** (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Far presto per affrontare la crisi legata agli aumenti del costo dell'energia e per approvare entro l'anno la legge di Bilancio. E' l'agenda politica, economica e sociale, con l'inedito delle elezioni svoltesi alla fine dell'estate, a imporre tempi rapidi per il varo del nuovo Governo. Ma anche i precedenti dimostrano che con una maggioranza chiara uscita dalle urne, in meno di un mese si può arrivare al conferimento dell'incarico al presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, allo scioglimento della riserva e alla nomina dei ministri e al giuramento. Una tabella di marcia ancora non è fissata con precisione, visto che le uniche date certe sono quella del 13 ottobre per le sedute inaugurali di Senato e Camera, mentre tra il 16 e il 17 dovrebbe arrivare l'elezione dei capigruppo, con la possibilità quindi da quel momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Far presto per affrontare la crisi legata agli aumenti del costo dell'energia e per approvare entro l'anno la legge di Bilancio. E' l'agenda politica, economica e sociale, con l'inedito delle elezioni svoltesi alla fine dell'estate, a imporrerapidi per il varo del nuovo Governo. Ma anche i precedenti dimostrano che con una maggioranza chiara uscita dalle urne, in meno di un mese si può arrivare al conferimento dell'incarico al presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, allo scioglimento della riserva e alla nomina dei ministri e al giuramento. Una tabella di marcia ancora non è fissata con precisione, visto che le uniche date certe sono quella del 13 ottobre per le sedute inaugurali di Senato e Camera, mentre tra il 16 e il 17 dovrebbe arrivare l'elezione dei capigruppo, con la possibilità quindi da quel momento ...

matteosalvinimi : il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degl… - Agenzia_Ansa : La Lega fa sapere di essere 'impegnata per garantire all'Italia in tempi rapidi un governo di alto profilo e per af… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Lega: 'Tempi veloci per governo di alto profilo e fronteggiare caro bollette' - SHIN_Fafnhir3 : @MarcoRani2 @CottarelliCPI Votare vuol dire scegliere. Abbiamo cambiato governo migliaia di volte ma mai politica.… - marcoranieri72 : RT @edorixi: Il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degli elettori… -