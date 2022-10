Fondi regionali per la sicurezza dei parchi a Caronno | Gerenzano e Cislago

mazzarellantoni : RT @RegioneLazio: Queste risorse verranno integrate con altri fondi regionali per investire nell'acquisto del patrimonio edilizio e aumenta… - agro24tw : Campania. Caro Energia ecco i fondi regionali per le imprese (video) - emenietti : RT @ValerioClari: Un servizio fondamentale da garantire, bilanci che rischiano di saltare, comunità che non riescono a farsi pagare a suffi… - RegioneLazio : Queste risorse verranno integrate con altri fondi regionali per investire nell'acquisto del patrimonio edilizio e a… - Piergiulio58 : Fondi Europei, i programmi dell’Emilia-Romagna primi approvati dalla Commissione europea. La visita della delegazio… -

Agro24

Stiamo lavorando per cercareprovenienti da bandi pubblicied europei ". La struttura che sorgerà sarà un edificio all'avanguardia e conterrà complessivamente 18 classi : 15 dalle ..."Sono stati sbloccati circa 726mila euro di contributi per i danni da siccità del 2017 e isono in arrivo. Abbiamo anche attivato tutti i controlli per i danni causati dal maltempo. ... Campania. Caro Energia ecco i fondi regionali per le imprese (video) Il sindaco Stefano Graziano esprime soddisfazione per questo importante risultato che inserisce il comune nella graduatoria regionale per l’assegnazione dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale ...La rigenerazione del fiume della Capitale passa per progetti e interventi per 60 milioni di euro finanziati tramite i fondi giubilari ... quadro del grande e intenso lavoro che Comune di Roma, Regione ...