DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: tra poco il via della FP4, c’è il sole in Thailandia! (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.18 Vedremo quali saranno le scelte in fatto di gomme dal momento che, con queste temperature, sarà anche da valutare il degrado. 09.14 Pista asciutta Buriram e dunque la simulazione del passo gara nella FP4 sarà in condizioni normali. 09.11 Progressi per Danilo Petrucci, sostituto di Joan Mir sulla Suzuki: il centauro umbro è rimasto in 23ma posizione, ma ha migliorato il suo tempo e ridotto a solo 1?6 il gap dalla vetta. 09.07 Tra quelli che dovranno affrontare la Q1, oltre al già citato Di Giannantonio, c’è anche Franco Morbidelli, 13° con la seconda Yamaha ufficiale. Nella sua scia poi c’è l’altra M1 di Cal Crutchlow, tornato in sella regolarmente nonostante una caviglia dolorante dopo la brutta caduta della FP2 di ieri. 09.04 Sarà però in ottima compagnia, perché le ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.18 Vedremo quali saranno le scelte in fatto di gomme dal momento che, con queste temperature, sarà anche da valutare il degrado. 09.14 Pista asciuttae dunque la simulazione del passo gara nella FP4 sarà in condizioni normali. 09.11 Progressi per Danilo Petrucci, sostituto di Joan Mir sulla Suzuki: il centauro umbro è rimasto in 23ma posizione, ma ha migliorato il suo tempo e ridotto a solo 1?6 il gap dalla vetta. 09.07 Tra quelli che dovranno affrontare la Q1, oltre al già citato Di Giannantonio, c’è anche Franco Morbidelli, 13° con la seconda Yamaha ufficiale. Nella sua scia poi c’è l’altra M1 di Cal Crutchlow, tornato in sella regolarmente nonostante una caviglia dolorante dopo la brutta cadutaFP2 di ieri. 09.04 Sarà però in ottima compagnia, perché le ...

SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - Luxgraph : Diretta qualifiche MotoGp, Gp Thailandia: dove vederle in tv - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Bagnaia a caccia della pole FP4 su pista asciutta - #MotoGP #Thailandia… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la #DIRETTA #MOTOGP: tra poco la FP4, pista asciutta a Buriram. Bagnaia a caccia della pole-… - zazoomblog : MotoGP qualifiche GP Thailandia oggi sabato 1 ottobre in tv in chiaro? Orario e come vederle in diretta - #MotoGP… -