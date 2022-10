Di Maria | “La Juventus è una grande famiglia | qui mi sento a casa”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Angel Diè intervenuto a ‘Deep Dive’, programma di ‘433‘, parlando della sua esperienza allae in particolare di uno scatto di luglio che lo ritrae a bordo piscina con Alex Sandro, Pogba ed altri calciatori: “Ero arrivato in bianconero da pochi giorni, ma sembrava che fossi lì da quattro-cinque anni. Laè unae qui mi, fin dal primo giorno. Ho ricevutoaffetto ed essere qui significa molto“. Il Fideo sembra dunque essersi messo alle spalle tutte le difficoltà dell’ultimo periodo e pensa solo al futuro con la maglia bianconera. SportFace.

... vista la squalifica di Angel Diche apre uno spazio in avanti. Tante soluzioni dunque, vedremo come si comporterà Allegri perBologna. (agg. di Claudio Franceschini) DIRETTA/ Bologna ...Angel Digiura amore alla. Il calciatore argentino è stato spesso sotto la lente di ingrandimento nelle ultime settimane. L'espulsione contro il Monza è costata carissimo alla formazione ... Di Maria non ingrana: tra Mondiale e addio, la scelta della Juve per gennaio Angel Di Maria è intervenuto a ‘Deep Dive’, programma di ‘433‘, parlando della sua esperienza alla Juventus e in particolare di uno scatto di luglio che lo ritrae a bordo piscina con Alex Sandro, ...Il giornalista sportivo ha sottolineato che l'algerino potrebbe sostituire il brasiliano, in scadenza di contratto a fine stagione ...