Bucchi: “Il Benevento avrà entusiasmo ma partiamo con l’idea di fare risultato” (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAscoli – Cristian Bucchi, tecnico dell’Ascoli, alla vigilia della partita col Benevento ha parlato delle ultime due settimane di lavoro prima di concentrarsi sulla fida coi campani. Queste le dichiarazioni del tecnico romano. Sosta – Sono state due settimane di gran lavoro, non solo in campo, ma anche nel dialogo e nei rapporti. Due mesi di conoscenza ci hanno dato tanto di noi, abbiamo vissuto sia belle giornate di vittorie e grandi prestazioni, sia le sconfitte. E credo che proprio nelle sconfitte ci sia la reale percezione del gruppo e dei rapporti, anzi credo che le sconfitte accelerino questo perché, quado tutto va bene, molte cose si camuffano e rimangono nascoste, per esplodere poi al primo problema. Sappiamo come ognuno di noi ha reagito e in questi quindici giorni abbiamo calibrato il modo giusto di approcciarci. Le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAscoli – Cristian, tecnico dell’Ascoli, alla vigilia della partita colha parlato delle ultime due settimane di lavoro prima di concentrarsi sulla fida coi campani. Queste le dichiarazioni del tecnico romano. Sosta – Sono state due settimane di gran lavoro, non solo in campo, ma anche nel dialogo e nei rapporti. Due mesi di conoscenza ci hanno dato tanto di noi, abbiamo vissuto sia belle giornate di vittorie e grandi prestazioni, sia le sconfitte. E credo che proprio nelle sconfitte ci sia la reale percezione del gruppo e dei rapporti, anzi credo che le sconfitte accelerino questo perché, quado tutto va bene, molte cose si camuffano e rimangono nascoste, per esplodere poi al primo problema. Sappiamo come ognuno di noi ha reagito e in questi quindici giorni abbiamo calibrato il modo giusto di approcciarci. Le ...

