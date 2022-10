Alba Dorata esulta per la vittoria di Fratelli d’Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) Con saluti fascisti, slogan minacciosi e grandi applausi, i nazisti greci hanno festeggiato ieri la vittoria elettorale di Fratelli d’Italia. Teatro di questa improvvisata manifestazione, per nulla osteggiata dalle autorità, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 1 ottobre 2022) Con saluti fascisti, slogan minacciosi e grandi applausi, i nazisti greci hanno festeggiato ieri laelettorale di. Teatro di questa improvvisata manifestazione, per nulla osteggiata dalle autorità, L'articolo proviene da il manifesto.

