Al Pd serve una radicale rifondazione e nuovi compagni di strada: basta spocchia verso M5s! (Di sabato 1 ottobre 2022) di Cristian Giaracuni Davanti all'ennesima disfatta politica del Pd c'è ancora qualcuno che si stupisce e s'interroga pensoso invocando la seria riflessione che rilanci il partito verso la riscossa. In realtà non c'è nulla di nuovo visto che il Pd subisce ad ogni tornata elettorale, dal 2008 in avanti, una costante e irreversibile emorragia di voti che lo ha condotto all'attuale stato di pre-morte politica. Le cause sono sempre le stesse, mai affrontate. I protagonisti più o meno anche, mai chiamati seriamente a rispondere. Gli errori strategici e comunicativi di Enrico Letta sono talmente marchiani che le sue dimissioni sono il minimo sindacale ma la sostituzione del segretario sarà azione necessaria ma non sufficiente a cambiare le sorti di un partito nato marcio e cresciuto storto, senza identità né visione né appeal. Nato dalla "fusione a freddo" tra due mondi, il ...

