Victoria’s Secret sbarca in via XX Settembre a Bergamo (Di venerdì 30 settembre 2022) Bergamo. Victoria’s Secret, il marchio di lingerie più seducente al mondo, continua ad espandere la sua presenza in Italia insieme a Percassi, franchising partner del brand in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con l’apertura di tre nuovi negozi dislocati nel Nord e Sud della Penisola, che portano 21 nuove opportunità di lavoro. Ad aprire le danze è stata Modena il 24 Settembre, con uno store di oltre 200 metri quadrati presso il centro commerciale Grandemilia, seguita a ruota da Bergamo, che inaugura venerdì 30 ottobre nella centralissima via XX Settembre il nuovo negozio di quasi 200 metri quadrati, dall’arredamento bianco e rosa, per valorizzare ulteriormente il prodotto. E infine l’8 ottobre, nel centro di Salerno in Corso Vittorio Emanuele. Questi store ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022), il marchio di lingerie più seducente al mondo, continua ad espandere la sua presenza in Italia insieme a Percassi, franchising partner del brand in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con l’apertura di tre nuovi negozi dislocati nel Nord e Sud della Penisola, che portano 21 nuove opportunità di lavoro. Ad aprire le danze è stata Modena il 24, con uno store di oltre 200 metri quadrati presso il centro commerciale Grandemilia, seguita a ruota da, che inaugura venerdì 30 ottobre nella centralissima via XXil nuovo negozio di quasi 200 metri quadrati, dall’arredamento bianco e rosa, per valorizzare ulteriormente il prodotto. E infine l’8 ottobre, nel centro di Salerno in Corso Vittorio Emanuele. Questi store ...

