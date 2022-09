Sinner-Rune, a Sofia l’inizio di una nuova rivalità? Un predestinato sulla strada dell’azzurro (Di venerdì 30 settembre 2022) Predire il futuro è molto complicato, ma di sicuro la sfida di domani tra Jannik Sinner e Holger Rune ha dei connotati molto interessanti. Nel penultimo atto dell’ATP250 di Sofia (Bulgaria), l’altoatesino va a caccia del tris consecutivo, ricordando i titoli del 2020 e del 2021. E’ particolarmente affezionato a questo torneo Jannik, essendo stato il primo in cui ha posto il proprio sigillo nel circuito maggiore due anni fa. Di acqua ne è passata sotto i ponti e Sinner è sicuramente un tennista in grado di variare maggiormente il suo gioco, ma nello stesso non ancora di mettere insieme i pezzi del puzzle sempre come vorrebbe. Ogni riferimento al servizio è chiaramente voluto. Per questo, contro Rune, non ci si potranno permettere percentuali di prime in campo basse come si è notato finora, in quanto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Predire il futuro è molto complicato, ma di sicuro la sfida di domani tra Jannike Holgerha dei connotati molto interessanti. Nel penultimo atto dell’ATP250 di(Bulgaria), l’altoatesino va a caccia del tris consecutivo, ricordando i titoli del 2020 e del 2021. E’ particolarmente affezionato a questo torneo Jannik, essendo stato il primo in cui ha posto il proprio sigillo nel circuito maggiore due anni fa. Di acqua ne è passata sotto i ponti eè sicuramente un tennista in grado di variare maggiormente il suo gioco, ma nello stesso non ancora di mettere insieme i pezzi del puzzle sempre come vorrebbe. Ogni riferimento al servizio è chiaramente voluto. Per questo, contro, non ci si potranno permettere percentuali di prime in campo basse come si è notato finora, in quanto il ...

