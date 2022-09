Siena, un ex inquilino ucraino e sua nipote arrestati per l’omicidio dell’anziana strangolata: lui trovato con i gioielli della vittima (Di venerdì 30 settembre 2022) È arrivato il punto di svolta nell’omicidio della donna di 81 anni trovata morta strangolata nella sua abitazione lo scorso 27 settembre a Siena. La squadra mobile di Siena ha, infatti, fermato l’ex inquilino della vittima e sua nipote, rispettivamente di 39 e 25 anni, entrambi di nazionalità ucraina. Dalla confessione della 25enne è emerso che l’esecutore sarebbe stato suo zio che avrebbe, riporta la polizia, «stretto un laccio da scarpa al collo» di Annamaria Burrini, non riuscendo ad addormentarla con una sostanza versata su una bevanda richiesta dalla stessa vittima. L’ex inquilino – riporta la squadra mobile – è stato trovato in possesso di ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) È arrivato il punto di svolta neldonna di 81 anni trovata mortanella sua abitazione lo scorso 27 settembre a. La squadra mobile diha, infatti, fermato l’exe sua, rispettivamente di 39 e 25 anni, entrambi di nazionalità ucraina. Dalla confessione25enne è emerso che l’esecutore sarebbe stato suo zio che avrebbe, riporta la polizia, «stretto un laccio da scarpa al collo» di Annamaria Burrini, non riuscendo ad addormentarla con una sostanza versata su una bevanda richiesta dalla stessa. L’ex– riporta la squadra mobile – è statoin possesso di ...

