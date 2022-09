Sicurezza nei cantieri a Roma, giornalista minacciato da un operaio durante un servizio (Di venerdì 30 settembre 2022) “Non filmarmi perché ti spacco la faccia”. E’ solo una delle minacce che un operaio ha rivolto a un giornalista che stava riprendendo i lavori nel cantiere per la riqualificazione di piazza Sempione, nel III Municipio di Roma. Il cantiere a Piazza Sempione I fatti risalgono a mercoledì 28 settembre, intorno alle 14.00 di pomeriggio. Il cronista, Paolo Foschi, era in servizio per il Corriere della Sera e stava realizzando un video-denuncia sulla Sicurezza nei cantieri. Nel video il giornalista riprende le condizioni precarie alle quali sono costretti i pedoni mentre sono in corso i lavori nel cantiere. Il passaggio pedonale infatti era ostruito dai mezzi del cantiere, costringendo le persone a camminare fra le auto in transito e ad attraversare la carreggiata senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) “Non filmarmi perché ti spacco la faccia”. E’ solo una delle minacce che unha rivolto a unche stava riprendendo i lavori nel cantiere per la riqualificazione di piazza Sempione, nel III Municipio di. Il cantiere a Piazza Sempione I fatti risalgono a mercoledì 28 settembre, intorno alle 14.00 di pomeriggio. Il cronista, Paolo Foschi, era inper il Corriere della Sera e stava realizzando un video-denuncia sullanei. Nel video ilriprende le condizioni precarie alle quali sono costretti i pedoni mentre sono in corso i lavori nel cantiere. Il passaggio pedonale infatti era ostruito dai mezzi del cantiere, costringendo le persone a camminare fra le auto in transito e ad attraversare la carreggiata senza ...

