Sfigurata per un ritocco, voleva togliere le borse sotto gli occhi: «Con questi connotati, mi vergogno di uscire» (Di venerdì 30 settembre 2022) «Ho sofferto di depressione, mi ha cambiato i connotati». voleva togliere le borse sotto gli occhi, ma l?intervento ambulatoriale è andato male e, ora, una donna di 67 anni... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 settembre 2022) «Ho sofferto di depressione, mi ha cambiato i».legli, ma l?intervento ambulatoriale è andato male e, ora, una donna di 67 anni...

giancarlobaffa : Per favore non inquadrate più quella faccia sfigurata. È un pugno allo stomaco ogni volta che quella maschera gonfi… - comemusica : RT @LuciaLibri: In “Superficie”, nuovo 'giallo' di @OlivierNorek per @RizzoliLibri, spiccano la protagonista (sfigurata da un colpo di fuci… - CasulaGiuliana : RT @LuciaLibri: In “Superficie”, nuovo 'giallo' di @OlivierNorek per @RizzoliLibri, spiccano la protagonista (sfigurata da un colpo di fuci… - pattypici : RT @LuciaLibri: In “Superficie”, nuovo 'giallo' di @OlivierNorek per @RizzoliLibri, spiccano la protagonista (sfigurata da un colpo di fuci… - vcalzolaio : RT @LuciaLibri: In “Superficie”, nuovo 'giallo' di @OlivierNorek per @RizzoliLibri, spiccano la protagonista (sfigurata da un colpo di fuci… -