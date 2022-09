Scontrino a pagamento per avere la garanzia, Konsumer mette in allerta i consumatori (Di venerdì 30 settembre 2022) I servizi di archiviazione degli scontrini, messi in pratica solo da alcuni punti vendita, fruttano al commerciante diversi milioni di euro È una pratica piuttosto consuetudinaria quando si acquista un apparecchio elettronico mettere da parte lo Scontrino per poi poterlo esporre nel momento in cui si necessita di servizio di assistenza gratuito coperto da garanzia. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 settembre 2022) I servizi di archiviazione degli scontrini, messi in pratica solo da alcuni punti vendita, fruttano al commerciante diversi milioni di euro È una pratica piuttosto consuetudinaria quando si acquista un apparecchio elettronicore da parte loper poi poterlo esporre nel momento in cui si necessita di servizio di assistenza gratuito coperto da. L'articolo proviene da Consumatore.com.

