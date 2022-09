Sampdoria, Vidal sulla cessione della società: “Ancora nessun versamento sul conto del club” (Di venerdì 30 settembre 2022) La situazione legata alla cessione della Sampdoria sembra non sbloccarsi, nonostante il presunto interesse dello sceicco Al Thani per le quote del club blucerchiato. Nei giorni scorsi infatti erano arrivate notizie di un closing imminente, grazie all’intermediario dello sceicco Francesco Di Silvio. Addirittura alcuni parlavano di un primo versamento di 40 milioni già effettuato nelle casse della Sampdoria. Tuttavia le cose non stanno così e la situazione è Ancora in stand-by, come testimoniato dal trustee Gianluca Vidal: “Allo stato attuale non ne ho evidenza. Io guardo solo se arrivano i soldi sul conto, se non arrivano non ho nulla da dire”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) La situazione legata allasembra non sbloccarsi, nonostante il presunto interesse dello sceicco Al Thani per le quote delblucerchiato. Nei giorni scorsi infatti erano arrivate notizie di un closing imminente, grazie all’intermediario dello sceicco Francesco Di Silvio. Addirittura alcuni parlavano di un primodi 40 milioni già effettuato nelle casse. Tuttavia le cose non stanno così e la situazione èin stand-by, come testimoniato dal trustee Gianluca: “Allo stato attuale non ne ho evidenza. Io guardo solo se arrivano i soldi sul, se non arrivano non ho nulla da dire”. SportFace.

