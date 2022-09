Roma, Dybala verso il posto da titolare contro l'Inter. Zalewski supera Celik, ballottaggio a centrocampo (Di venerdì 30 settembre 2022) Josè Mourinho sorride, Paulo Dybala ha recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto nel big match di domani alle 18 contro l'Inter.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Josè Mourinho sorride, Pauloha recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto nel big match di domani alle 18l'....

DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - cmdotcom : #Roma, #Dybala verso il posto da titolare contro l'#Inter. #Zalewski supera #Celik, ballottaggio a centrocampo - juornoit : #Juorno #Dybala c’è e la Roma sogna -