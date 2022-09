Quel tasto di ricerca sulle Storie Instagram che arriva quando ci stavamo abituando a EssereReal (Di venerdì 30 settembre 2022) Proprio quando ci stavamo abituando a essere più real, autentici, spontanei, ecco che Instagram – dopo anni di accorata richiesta – introduce il tasto «cerca» nelle Storie. Tra il desiderio di utilizzare questa funzionalità, a cui faremo presto ad abituarci, e l’incredulità che finalmente sia stata accolta la domanda da parte degli utenti, è opportuno soffermarsi a riflettere. Proprio adesso che sono passati di moda i filtri, il post-editing e il passaggio su Photoshop prima di pubblicare qualsiasi contenuto, avevamo davvero bisogno di un qualcosa che sottolinei la non casualità di alcuni nostri contenuti social? LEGGI ANCHE > BeReal: vita vera, ma non troppo In cosa consisterà la nuova funzionalità di Instagram Per alcuni – o meglio, un po’ per tutti alcune volte – ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 settembre 2022) Propriocia essere più real, autentici, spontanei, ecco che– dopo anni di accorata richiesta – introduce il«cerca» nelle. Tra il desiderio di utilizzare questa funzionalità, a cui faremo presto ad abituarci, e l’incredulità che finalmente sia stata accolta la domanda da parte degli utenti, è opportuno soffermarsi a riflettere. Proprio adesso che sono passati di moda i filtri, il post-editing e il passaggio su Photoshop prima di pubblicare qualsiasi contenuto, avevamo davvero bisogno di un qualcosa che sottolinei la non casualità di alcuni nostri contenuti social? LEGGI ANCHE > BeReal: vita vera, ma non troppo In cosa consisterà la nuova funzionalità diPer alcuni – o meglio, un po’ per tutti alcune volte – ...

