Pioli detta la linea | “Ripartire con il piede giusto e con la stessa mentalità”

(Di venerdì 30 settembre 2022) MILANO –la: niente distrazioni. Per il tecnico del Milan il ko contro il Napoli dell’ultima uscita, prima della sosta per le Nazionali, deve essere cancellato subito, ritrovando i tre punti già domani nella trasferta contro l’Empoli e ritrovando la strada per ottenere più punti possibili nel “troncone di campionato” in scena L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” Highlights Juventus-Milan: video dei gol e delle immagini salienti Calabria interviene sull’omicidio di Civitanova: “Siamo tutti colpevoli” Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 Lecce-Empoli risultato finale 1-1 Fiorentina-Juventus risultato finale 1-1

Il tempo per metabolizzare e digerire il ko casalingo subito contro il Napoli, nell'ultima gara di campionato c'è stato. Adi mister,la squadra ha lavorato molto bene in questi ultimi due giorni e quindi, si riparte con fiducia e nuova stimoli verso la trasferta di Empoli. "Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ...... qualunque mezzo motorizzato abbiate, anche se per onor di cronaca vaogni possibilità ... Cone corde fisse si risalgono alcuni passaggi di forza nel camino stesso, oltre il quale le ...MILANO – Pioli detta la linea: niente distrazioni. Per il tecnico del Milan il ko contro il Napoli dell’ultima uscita, prima della sosta per le Nazionali, deve essere cancellato subito, ritrovando i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...