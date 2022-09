Pd, Letta lancia il congresso: sarà una costituente, in discussione anche nome e simbolo (Di venerdì 30 settembre 2022) In una Lettara agli iscritti, il segretario illustra il percorso 'in quattro fasi' che porterà al 'congresso costituente'. Nuova leadership scelta con le ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) In unara agli iscritti, il segretario illustra il percorso 'in quattro fasi' che porterà al ''. Nuova leadership scelta con le ...

BelpietroTweet : Letta archivia Conte, titolano i giornali commentando le ultime parole del segretario Pd. «Hanno deciso di fare cad… - GiorgioMontice3 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Pd, the day after. Letta in versione lagna continua cerca colpevoli altrove. Non si ricandiderà a… - Zooppyx : Spezzo una lancia a favore di #Letta. Non solo lui ha contribuito alla vittoria del #cdx, ma tutti i politici e pol… - mariamacina : Il segretario lancia il congresso di «Articolo 19%». Ancora una volta, proprio come nella successione a Zingaretti,… - EKLESIA_CLUB : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Pd, the day after. Letta in versione lagna continua cerca colpevoli altrove. Non si ricandiderà a… -