Pd | Calenda | “Non ha più ragione di esistere”

(Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – “Penso che il Pd debba riflettere, anche se sono 15 anni che riflette su cosa debba essere”. Così il leader di Azione, Carlo, ospite di ‘Mattino 5’ su Canale 5 sottolineando: “Credo tornerà nelle braccia dei 5 Stelle ma il Pd, così com’è oggi, non ha più senso di: metà di loro guarda a noi, al riformismo; l’altra metà guarda ai 5 Stelle”. “Questa cosa va chiarita una volta per tutte. Io credo che in Italia ci debbano essere tre poli tra cui scegliere: uno di sinistra populista con Pd, Fratoianni e M5S; un altro di centrodestra e uno fatto da noi, con le persone che arriveranno e con i voti che sapremo conquistare”, ha affermato. L'articolo L'Opinionista.

Per Carlo Calenda di Azione che sta strizzando l'occhio alla maggioranza quella della Jebreal " è una bassezza .si fa politica così e tanto meno giornalismo". Il pentastellato Stefano ...E il rosa, in un partito che crede alle quote ma "al merito ", è presente. C'è Lavinia Mennuni, neosenatrice che nel collegio di Roma centro ha battuto a sorpresa Emma Bonino e Carlo Calenda: ...