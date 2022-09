LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: si parte con la FP1, pista asciutta dopo la pioggia della mattina (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.32 Siamo giunti al 17° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, si chiude il trittico aperto ad Aragon e Motegi e, trovandoci a 4 gare dalla conclusione, siamo davvero giunti al momento clou della stagione 5.30 Buongiorno e benvenuti a Buriram! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP di Thailandia! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Buriram, sul quale si torna a correre dopo le due ultime edizioni cancellate per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.32 Siamo giunti al 17° appuntamento del Mondiale, si chiude il trittico aperto ad Aragon e Motegi e, trovandoci a 4 gare dalla conclusione, siamo davvero giunti al momento cloustagione 5.30 Buongiorno e benvenuti a Buriram! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP di! Programma, orari e tvgiornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio di, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Buriram, sul quale si torna a correrele due ultime edizioni cancellate per la ...

