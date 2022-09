Licenziata ex vicequestore di Roma Nunzia Schilirò (Di venerdì 30 settembre 2022) : si era schierata contro il green pass, e era diventata famosa quando, in occasione di una manifestazione dei ‘no green pass’ a Roma, il 25 settembre 2021, si scagliò contro il certificato verde. Fu sospesa dal servizio e sottoposta a procedimento disciplinare e adesso destituita. Si scagliò anche contro gli agenti che avevano “picchiato” alcuni manifestanti scesi in piazza per dire “no” alle limitazioni anti covid. Ad annunciare il provvedimento è stata lei stessa con un video pubblicato sui social. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) : si era schierata contro il green pass, e era diventata famosa quando, in occasione di una manifestazione dei ‘no green pass’ a, il 25 settembre 2021, si scagliò contro il certificato verde. Fu sospesa dal servizio e sottoposta a procedimento disciplinare e adesso destituita. Si scagliò anche contro gli agenti che avevano “picchiato” alcuni manifestanti scesi in piazza per dire “no” alle limitazioni anti covid. Ad annunciare il provvedimento è stata lei stessa con un video pubblicato sui social. L'articolo proviene da Italia Sera.

