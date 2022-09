L’architetta della Cosmesi (Di venerdì 30 settembre 2022) “Esporto bellezza dal Friuli Venezia Giulia nel mondo… ”, le sue parole suonano come una dichiarazione diplomatica, nel contesto di una missione internazionale. Sono quelle di Raffaella Gregoris, fondatrice di Bakel, marchio di skincare, che ci accolgono al telefono nel corso di una chiacchierata/intervista che avviene sulla A4, mentre raggiunge Milano, dove hanno sede gli uffici di rappresentanza. “Divido la mia vita tra Udine, Milano e da qualche mese tra Parigi e gli Stati Uniti, i nuovi mercati nei quali stiamo investendo, e dove, come oltreoceano, abbiamo aperto la Bakel Corp.” Il tono é scattante, veloce, diretto, come la cultura friulana con la quale Gregoris è cresciuta. Un approccio mentale schematico, preciso, frutto della formazione in cui si fa protagonista la chimica “la grande passione, dopo i figli” – come dichiarò nel corso della ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) “Esporto bellezza dal Friuli Venezia Giulia nel mondo… ”, le sue parole suonano come una dichiarazione diplomatica, nel contesto di una missione internazionale. Sono quelle di Raffaella Gregoris, fondatrice di Bakel, marchio di skincare, che ci accolgono al telefono nel corso di una chiacchierata/intervista che avviene sulla A4, mentre raggiunge Milano, dove hanno sede gli uffici di rappresentanza. “Divido la mia vita tra Udine, Milano e da qualche mese tra Parigi e gli Stati Uniti, i nuovi mercati nei quali stiamo investendo, e dove, come oltreoceano, abbiamo aperto la Bakel Corp.” Il tono é scattante, veloce, diretto, come la cultura friulana con la quale Gregoris è cresciuta. Un approccio mentale schematico, preciso, fruttoformazione in cui si fa protagonista la chimica “la grande passione, dopo i figli” – come dichiarò nel corso...

