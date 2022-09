Jolanda De Rienzo | il bikini bianco è un filo seta | il seno è una bomba

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 settembre 2022)Deè una di quelle modelle che è stata in grado di poter essere sempre di più apprezzata grazie a una bellezza senza tempo. Sono moltissime le ragazze che ormai fanno parte sempre di più delle mondo del giornalismo sportivo, con una di quelle che ha ottenuto i maggiori risultati da questo punto di vista che è stata sicuramente l’eccezionaleDe. InstagramIl mondo dello spettacolo ha subito una serie di cambiamenti a dir poco epocale, senza poi dimenticare come anche quello della comunicazione sia stata completamente stravolto. Non possiamo assolutamente negare il fatto che il mondo del giornalismo sportivo abbia subito una serie di rivoluzioni a dir poco sconvolgenti, con l’ingresso di una serie di favolose ragazze al suo interno. Sono moltissimi infatti ormai le trasmissioni che stanno ...