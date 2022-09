Guida agli eventi da non perdere questo weekend (Di venerdì 30 settembre 2022) Siete nati cinghiali? State già in ghingheri per «Il galà dello Spinato»? Preferite il concerto di Willie Peyote o l’incontro online con Patrick Zaki per «Molte fedi sotto lo stesso cielo»? E ancora: volete partecipare all’omaggio a Franco Battiato e Fleur Jaeggy di «Fiato ai libri»? E il concerto di Michele Gazich? E le passeggiate con degustazione di «Settembre del Moscato»? Ma anche «La sagra delle borole» può interessarvi? E «BergamoScienza»? Insomma cosa volete fare in questo finesettimana? Ve lo diciamo noi, con i nostri consigli da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 settembre 2022) Siete nati cinghiali? State già in ghingheri per «Il galà dello Spinato»? Preferite il concerto di Willie Peyote o l’incontro online con Patrick Zaki per «Molte fedi sotto lo stesso cielo»? E ancora: volete partecipare all’omaggio a Franco Battiato e Fleur Jaeggy di «Fiato ai libri»? E il concerto di Michele Gazich? E le passeggiate con degustazione di «Settembre del Moscato»? Ma anche «La sagra delle borole» può interessarvi? E «BergamoScienza»? Insomma cosa volete fare infinesettimana? Ve lo diciamo noi, con i nostri consigli da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre

