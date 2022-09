Gira una ‘voce’ incredibile sul futuro di Luigi Di Maio (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – A cinque giorni dal voto è solo una indiscrezione che rimbalza da capannello a capannello, da gruppo WhatsApp a gruppo WhatsApp dei palazzi del potere napoletano. E per qualcuno è talmente incredibile che si tratterebbe solo di un tentativo di “chi vuol male a Vincenzo De Luca” di destabilizzarlo. Ma tant’è: è una di quelle voci che se confermate avrebbero davvero del clamoroso. Il futuro di Luigi Di Maio, infatti, già sarebbe scritto. Mentre ha staccato la spina da Facebook e TikTok, il ministro degli Esteri uscente avrebbe più di una interlocuzione in atto con il Governatore Vincenzo De Luca per diventare assessore regionale. Se davvero si verificasse questa voce, si chiuderebbe un cerchio che ha visto per anni De Luca e l’ex leader del Movimento 5 Stelle su fronti diametralmente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – A cinque giorni dal voto è solo una indiscrezione che rimbalza da capannello a capannello, da gruppo WhatsApp a gruppo WhatsApp dei palazzi del potere napoletano. E per qualcuno è talmenteche si tratterebbe solo di un tentativo di “chi vuol male a Vincenzo De Luca” di destabilizzarlo. Ma tant’è: è una di quelle voci che se confermate avrebbero davvero del clamoroso. IldiDi, infatti, già sarebbe scritto. Mentre ha staccato la spina da Facebook e TikTok, il ministro degli Esteri uscente avrebbe più di una interlocuzione in atto con il Governatore Vincenzo De Luca per diventare assessore regionale. Se davvero si verificasse questa voce, si chiuderebbe un cerchio che ha visto per anni De Luca e l’ex leader del Movimento 5 Stelle su fronti diametralmente ...

