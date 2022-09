GF Vip Marco Bellavia non si sente bene a livello psicologico Signorini dice noi lo aiuteremo (Di venerdì 30 settembre 2022) Marco Bellavia in questi giorni ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip ed ha fatto preoccupare tutti. Ha più volte pianto, ha chiesto aiuto ai suoi compagni ed ha confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Il termine che ha usato è “squilibrio”. Anche durante le nomination palesi Bellavia ha affrontato l’argomento. Leggi su people24.myblog (Di venerdì 30 settembre 2022)in questi giorni ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip ed ha fatto preoccupare tutti. Ha più volte pianto, ha chiesto aiuto ai suoi compagni ed ha confessato di non sentirsi. Il termine che ha usato è “squilibrio”. Anche durante le nomination palesiha affrontato l’argomento.

