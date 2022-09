Gf Vip 7, Ginevra Lamborghini svela esattamente a quanto ammonta il suo stipendio (Di venerdì 30 settembre 2022) La quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera ha visto uno scontro infuocato fra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. L’ereditiera ha accusato la modella di stare con il marito solo per i suoi soldi e tutti i lussi che le concede, dagli yacht all’elicottero, all’aereo privato: Tu sei un’infame! Non sei innamorata se non del suo conto in banca Sei attaccata alle cose. Sei una materialista. La De Donà ha fatto presente alla sorella di Elettra di essere l’ultima persona all’interno della Casa in grado di poter affrontare l’argomento “soldi”, per via del cognome che porta e delle carte di credito dei genitori da lei utilizzate. Come riportato da Biccy.it, nella notte Ginevra Lamborghini si è sfogata con Nikita Pelizon, raccontando che le cose non stanno esattamente come ha detto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 settembre 2022) La quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera ha visto uno scontro infuocato frae Giaele De Donà. L’ereditiera ha accusato la modella di stare con il marito solo per i suoi soldi e tutti i lussi che le concede, dagli yacht all’elicottero, all’aereo privato: Tu sei un’infame! Non sei innamorata se non del suo conto in banca Sei attaccata alle cose. Sei una materialista. La De Donà ha fatto presente alla sorella di Elettra di essere l’ultima persona all’interno della Casa in grado di poter affrontare l’argomento “soldi”, per via del cognome che porta e delle carte di credito dei genitori da lei utilizzate. Come riportato da Biccy.it, nella nottesi è sfogata con Nikita Pelizon, raccontando che le cose non stannocome ha detto ...

